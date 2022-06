Ideeën voor een mooi gedekte tafel

De tafel is het meest belangrijke meubelstuk in de eetkamer of eethoek: het is de focus van iedere maaltijd en het element dat ons allemaal samenbrengt. Of het nu in een aparte kamer staat, of in de woonkamer tussen keuken en zitgedeelte: onze keuze voor de inrichting van dit stukje ruimte legt veel bloot over onze smaak. Sommigen hebben graag een minimalistische stijl waarbij het tafelblad voor zichzelf spreekt, anderen houden van de mogelijkheden van een klassieke aanpak waarbij de tafel wordt aangekleed met veel textiel, vers fruit of bloemen. Vandaag op homify helpen we je ideeën op te doen voor het aan- of afkleden van jouw eettafel!