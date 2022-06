10 stijlen om je hoofd op hol te brengen in de slaapkamer

Dit is een stijl met een grote frisheid en lichtheid. We herkennen in deze stijl een mediterraanse invloed, maar ook de Scandinavische zien we er in terug. Het is een prachtig hoofdeind met een rechthoekige vorm die bewijst dat eenvoudig materiaal supermooi is. Deze hoofdeinden zijn typisch iets van de streek, en zijn al honderden jaren in zwang. Dit is natuurlijk een eigentijdse variatie op dat traditionele design. Meer tips voor slaapkamerdesign vind je hier.