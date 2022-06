Tips om een klein eenkamer appartement mooi in te richten

Waarom kiezen we ervoor om in een eenkamerappartement te wonen? Omdat de grote steden een enorm tekort aan woonruimte hebben en reguliere woningen behoorlijk prijzig zijn. Steeds vaker komen onze middelen niet overeen met onze wensen. Voor sommigen van ons is het een tijdelijke woonplaats waar we twee of drie jaar verblijven voordat we naar een volledig andere locatie vertrekken.

Huurappartementen zijn vaak niet aantrekkelijk en we hebben een ruimte nodig voor onszelf. Er zijn veel redenen te noemen om in een eenkamerappartement te gaan wonen, maar de belangrijkste bron van motivatie is onze onweerstaanbare lust om onze omgeving mooi te maken onafhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. Veel mensen in Afrika en Azie leven in een tent die bekend staat als ger of yurt. Deze tenten zijn draagbaar en worden opgezet en nemen daarbij alleen de ruimte van de tent in beslag. Dit houdt de bewoners echter niet tegen om ze te decoreren met mooie luxe kleden en andere prachtige handgemaakte decoratieve items.

Het toont aan dat hoe klein de ruimte ook is, je deze altijd tot een prachtige en functionele manier kunt inrichten. Je kunt dit eveneens toepassen op je eenkamerappartement wanneer je het onderstaande stappenplan volgt!