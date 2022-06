11 woningen waar je blij van wordt!

Symmetrie is hier het sleutelwoord: het huis in kwestie is een typisch voorbeeld van een landhuis met een tijdloos charme, hoewel het natuurlijk wel behoorlijk retro is. Je komt de oprit op rijden en wordt direct geïmponeerd door deze prachtige kolos. Het huis is met zorg vormgeven en wil echt een statement maken. De tuin rond de woning ziet er aanlokkelijk uit: hier willen wij wel een avondwandeling maken. Het is ook erg fijn om in deze grote tuin een feest te organiseren voor familie en vrienden, dan weet je zeker dat het druk wordt!