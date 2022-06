Ruime vrijstaande woning met een fascinerend interieur

In de inleiding kwam al even aan de orde dat dit huis een fascinerende inrichting heeft. Bij het bekijken van de woonkamer kun je dan ook direct zien dat er hier sprake is van een uniek interieur. De stijl als zodanig is moeilijk om goed te kunnen omschrijven. Je ziet moderne meubels, vintage, retro en vooral opvallende kleuren. Vooral de muur achter de televisie heeft zo’n bijzondere kleur en motief die alles behalve gangbaar is. Wat verder op deze foto goed te zien is, is de ruimte die zich in het huis bevindt. Misschien had je wel niet verwacht dat het zo groot zou zijn.