Vijf kleine appartementen om jaloers op te zijn

In de slaapkamer aangekomen zien we direct de grote truc die in dit appartement is toegepast: de ruimte wordt verdeeld door een tot het plafond reikende tussenwand die de ruimte verdeeld in woon- en slaapruimte. Het resultaat in dit kleine maar praktische appartement is dat het zeer bewoonbaar blijft. De studio is ideaal voor een jong koppel die graag bij elkaar zijn, maar natuurlijk ook graag af en toe hun eigen ruimte opzoeken.

Een detail om direct te kopiëren: de tussenwand tussen slaap- en woongedeelte is direct toe te passen in je eigen kleine studio of appartement. Het mooi uitgewerkte concept waarbij het onderste gedeelte dicht is, terwijl het bovenste gedeelte openheid en ruimte geeft is ideaal te dupliceren.