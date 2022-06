Je hele huis brandschoon binnen 3 uur!

Het toilet, de badkuip en de douche zijn de drie belangrijkste elementen van de badkamer. Het is tijd om ook deze eens een goede opfrisbeurt te geven. We starten met de wanden van de douche en het bad. Met een goed schuurmiddel of een speciale badkamerreiniger kom je een heel eind. Zorg dat het oppervlak volledig schoon is en schuur dan nog even de kranen schoon voor een mooi optisch effect. Check nu nog even de wc, het is een rottig klusje maar het moet toch gebeuren. Met schoonmaakhandschoenen aan is het een fluitje van een cent.

Tijd voor het meer cosmetische werk: hangen er handdoeken over het rek? Bekijk even goed of ze nog schoon zijn, en hang anders nieuwe op. Wanneer je ze netjes ophangt oogt ook dit heel fris.

Laatste punt ook hier is om even de oppervlakken te dubbelchecken. De spiegel krijgt nu een opfrisbeurt en ten slotte dweil je natuurlijk ook nog even de vloer.