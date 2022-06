7 heerlijke woonkamers om van te smullen

We beginnen in een supermoderne loft. Dit is een prachtige woning om in te wonen. Moderne materialen bepalen het beeld van de twee niveaus van deze ruimte leefruimte. Het is een open ruimte waarin ook authentieke bakstenen te zien zijn. Wat een contrast tussen modern en authentiek! Een grote trap neemt ons mee naar boven. Het kleurenpalet kent veel grijs en zorgt voor een rustige look. We kunnen ons goed voorstellen dat het erg prettig is om naar een hectische dag hier thuis te komen. Links zien we ook een donkere wand, die zorgt voor het warme temperament! En let op het kunstwerk links op het tweede niveau! Een wonderlijk ding, maar wat past ie goed in deze ruimte zeg! Meer mooie woningen vind je hier.