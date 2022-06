Deze woning is een ongelooflijk meesterwerk

Veel van de architectuur in Singapore contrasteert met de bestaande omgeving. Met dit project is dat totaal anders: de elementen van de natuur worden door dit huis benadrukt en er zelfs bewust in geïntegreerd. Dat is ook het geval in deze groene oase: de badkamer met spa. Echt een ruimte met karakter. De bewoners komen hier dan ook graag genieten van een fijn bad in de verfrissende ambiance. Het open ontwerp combineert vakkundig het interieur en het exterieur van de woning. En wat dacht je van de extravagante stenen douche, deze biedt schitterende contrasten en een levendige textuur.

Met deze laatste blik in de badkamer nemen we afscheid van de woning. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en interieurtrends.