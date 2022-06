Prachtige inrichting van een stokoude woning

De bewoner hebben echt heel veel boeken! Vanuit deze positie in de kamer valt dat op. Ondanks de eigentijdse inrichting krijgen we toch een indruk dat hoort bij de herenhuizen in Hackeney: ´het verleden is er nog, want het is zichtbaar in de gevels van de oude woningen´. Vanuit je luie stoel heb je zicht op de omgeving van de woning, en die is betoverend mooi. Het raam heeft door de zwarte kozijnen een moderne look, waardoor een bijzondere sfeer in de kamer ontstaat: historisch versus nu. Meer mooie ideeën voor je woonkamer vind je hier!