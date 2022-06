Ecologisch huis met een schitterende look

Het is door de ronde ramen net alsof we op een schip aanbeland zijn. De symmetrie van deze ramen geeft een mooie look aan deze overloop. Daarbij heeft de prachtige vloer een rustige look waardoor je in een ontspannen mood komt. Alle slaapkamers van de woning komen op deze gang uit. Er is bewust niet voor een strakke wand gekozen, maar voor een met hoeken, zo krijgt de ruimte en prikkelend design.

Dit was de laatste ruimte in het huis die we je laten zien, we hopen dat je enthousiast geworden bent van deze droomwoning. Veel plezier met het ontwerpen van je eigen interieur!

Zin om een ander uniek appartement te bekijken? Check dan dit artikel!