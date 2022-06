10 schitterende tuinhuisjes

Wanneer we een blik werpen op de historie van onze tuin vergeten we de vergeelde of door de zon vervaagde tuinmeubelen graag zo snel mogelijk. Datzelfde geldt voor de tijd dat rotan tuinstoelen de boventoon voerden. Inmiddels houden we meer van natuurlijk ingerichte tuinen, en zouden we de tuin zelfs een 'extra kamer van het huis' kunnen noemen. We richten de tuin met minstens zoveel liefde en plezier in als dat we de keuken of de woonkamer een make-over zouden geven. Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt dat we de tuin in de zomer het liefst helemaal niet verlaten en 'm in de winter graag gebruiken om romantisch door naar buiten te staren terwijl we genieten van een goed boek. Wat helpt om ten volste te kunnen genieten van je tuin is er een extra huis in aan te brengen. Een tuinhuisje is ideaal. Niet alleen om je tuinstoelen, barbecue en fietsen in op te slaan maar ook zien we steeds vaker dat een tuinhuisje de functie van een 'echt' huis overneemt. Maar dan in het klein. Een ruimte om je even in terug te kunnen trekken. Wij laten je het brede scala aan tuinhuisjes zien. Doe inspiratie op!