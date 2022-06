De Badkamer | Spiegeltje, spiegeltje…

Een badkamer zonder spiegel is voor niemand compleet. Details in vooral gezichtsverzorging en mondhygiëne kunnen vaak niet gebeuren zonder jezelf te kunnen zien, en daarnaast geeft het aan de vaak nogal kleine kamer een ruimtelijker effect. Maar welke spiegel wil je nu in jouw badkamer? Moet het deel zijn van een modern badkamerdesign? Of het liefst de landelijke stijl van de rest van je huis weerspiegelen? Dit ideabook helpt je hierbij en laat een paar mooie, stijlvolle en bijzondere badkamerspiegels zien.