127 Jaar Le Corbusier!

Gisteren, maandag 6 oktober 2014, markeert het 127e jaar vanaf de geboorte van Charles-Édouard Jeanneret-Gris, beter bekend onder het pseudoniem Le Corbusier. Toevallig is deze dag ook nog eens de Internationale Dag van de Architectuur: twee feiten waar we niet aan voorbij willen gaan! Op dit dubbele jubileum willen we dan ook een bijzondere man eren door een aantal van zijn belangrijkste creaties te laten zien, zoals we een paar weken geleden voor de verjaardag van de Italiaanse architect Renzo Piano gedaan hebben.

De bijdrage van Le Corbusier aan moderne en hedendaagse architectuur is monumentaal. Deze bekendheid is waarschijnlijk de meest invloedrijke architect van de twintigste eeuw geweest en heeft samen met de modernistische school de wereld van de architectuur en design volledig getransformeerd. Le Corbusier staat bekend om zijn unieke en innovatieve architectuur, meubeldesign met eenvoudige sterke lijnen die zijn theoretische werk reflecteren, en om zijn abstracte en kubistische schilderwerk. Wij presenteren hier de zeven meest vernieuwende erfstukken die Le Corbusier aan ons en de wereld van hedendaags design in het bijzonder nagelaten heeft.