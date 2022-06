Een verrassend modern huis

De keuken, eet- en woonkamer lopen in elkaar over, dit zorgt voor een mooie eenheid in de woning. Boven bevinden zich de slaapkamers, deze hebben allebei een aparte badkamer. Er is ook een inloopkast, waarin de bewoners zich eenvoudig kunnen omkleden; het is ook gewoon fijn om een kamer te hebben die helemaal gericht is op je garderobe. We staan hier in de gemeenschappelijke ruimte en worden begroet door een wenteltrap die op een sculptuur lijkt. Je ziet direct dat dit een luxe woning is waarin het de bewoners en hun gasten qua luxe aan niets mag ontbreken; het gaat hier tenslotte om een droomwoning.