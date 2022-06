Lederen vintage fauteuils

Deze stoel zou men tegen kunnen komen in een wachtruimte, in een bruine kroeg of bij de leestafel. Het is de ideale stoel om lekker in weg te zakken en er lekker lang een boek in te lezen. Het ontwerp van deze stoel is simpel; een L-vorm die dicht bij de grond hangt. Het down-to-earth gevoel dat een bruine lederen fauteuil van nature heeft wordt hierdoor versterkt. De zitting wordt op zijn plaats gehouden door een eveneens simpele metalen leuning. De zitting bestaat uit dikke, zachte kussens waar men diep in weg kan zakken.