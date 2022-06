Een woning vol spectaculair en smaakvol design

De woonkamer heeft een klassieke look door de meubels die er statig uitzie. Het moderne karakter krijgt de kamer door de zwarte kozijnen die sterk afsteken bij de witte wand. Via een schuifdeur ben je zo buiten in de ruime tuin. In deze woonkamer is genoeg plek om te relaxen met vrienden of familie. De bank heeft een L-vorm, dus veel mensen hebben een zitplaats. Daarbij zien we een retrolamp boven de bank, handig als je in de avond nog even wilt lezen. Alles bij elkaar is het een statige, maar gezellige woonkamer. Aan de andere kant van de kamer staat een glazen tafel met daar omheen unieke metalen stoelen. Deze zijde is nogal oosters qua stijl, waardoor een mooi contrast in de kamer te zien is met de klassieke kant.