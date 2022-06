7 tuinen om verliefd op te worden

Het is lang geleden dat de tuin niet meer was dan een gazon omzoomd met borders waarin dezelfde bloemen stonden als in de tuin van de buren. De tuinen van nu weerspiegelen veel meer de trends en de individuele wensen van de eigenaren en krijgen net zo veel aandacht als het interieur in onze woningen.

In dit Ideabook laten we je zeven moderne zien. Tuinen met strakke lijnen, passend bij de architectuur van het huis, een dakterras met een schitterend uitzicht en kleine oases midden in een stedelijke omgevingen.