Het bijzondere huis van twee kunstenaars.

We zijn in Japan, het land van het minimalisme. Deze stijl is al jaren populair en is ontstaan uit het zoeken naar perfectie in design. De kreet die daarbij past is: ´Less is more´, sommigen maakten daar laten van ´Less is bore´, want design blijft natuurlijk een kwestie van smaak. De kunstenaars, die in deze woning hun intrek hebben genomen, zoeken ook in hun kunstwerken naar de beperking en essentie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit ook in het design van hun woning terug te zien is. Deze hal is koel en rustgevend, waardoor je je direct goed voelt. De glaswand en de grote tegels op de vloer zorgen voor een overzichtelijk en kalm effect. Meer ideeën voor de hal werk je samen uit met een expert.