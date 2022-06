7 tips voor jouw perfecte trap

Tegenwoordig verdient een huis met meerdere verdiepingen toch echt de voorkeur ten opzichte van een huis met enkel de begane grond. Of het nu een huis met twee of drie verdiepingen betreft, we komen ze een stuk vaker tegen dan bungalows of huizen met maar een enkele verdieping. Natuurlijk is een trap in een huis met meerdere verdiepingen onontbeerlijk, je hebt 'm nu eenmaal nodig om van de ene verdieping naar de andere verdieping te komen. Maar hoe kies je nu een trap die past bij jouw stijl en huis? Het is niet makkelijk de juiste soort trap te kiezen, het vraagt nog best wat voorbereiding. Wij nemen je aan de hand en bespreken de mogelijkheden zonder hierbij de randvoorwaarden uit het oog te verliezen. Want of je een rechte trap, een trap-met-hoek of misschien zelfs een wenteltrap nodig hebt, is nu eenmaal afhankelijk van de ruimte waar de trap moet komen. Ook het soort trapleuning waar je voor kunt kiezen bespreken we. Laten we allereerst uitgaan van jouw persoonlijke stijl en voorkeuren, op basis hiervan kunnen we een spreekwoordelijke stap verder op de designtrap zetten. Welke soort trap kies jij?