Een vakantiegevoel in je eigen appartement!

Het vakantieseizoen is nu echt afgelopen en terwijl onze herinneringen nog gevuld zijn met nostalgie naar exotische vakantiebestemmingen is de wereld om ons heen gevuld met vallende bladeren en grijze wolken. Als jij, net als vele anderen, het veranderen van de seizoenen beklaagt en een gevoel van vakantie en verre oorden in huis wil halen en houden gedurende de herfst- en wintermaanden dan hebben wij goed nieuws: dat kan! En het is heel makkelijk…

Om je op weg te helpen wat van je favoriete vakantiesfeer ook in je eigen huis te halen hebben wij dit ideabook samengesteld waarin we ontwerp ideeën uit vakantiebestemmingen van over de hele wereld tentoonstellen. Hier kun je inspiratie en ideeën opdoen voor verschillende exotische en inheemse stijlen en hoe je die in huis kunt overnemen. Kies je bestemming en ga ervoor!