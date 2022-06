Dit is waarom je een huis zou moeten bouwen voor twee generaties

Alhoewel het in sommige culturen normaal is om in een multi-generatie-huis te wonen, is deze trend de laatste jaren afgenomen. En dat is jammer want er zitten zoveel voordelen vast aan het samenwonen met je ouders of kinderen. Praktisch gezien, zijn de prijzen van vastgoed ook behoorlijk hoog in deze tijd en samenwonen met familieleden kan deze financiele last naar beneden brengen. Sterker nog: de keuze om samen te wonen met familie kan huiseigendom mogelijk maken waar het anders niet zou kunnen.

Persoonlijk gezien is een twee generatie-huishouden een verrijkende ervaring voor iedereen. Samenwonen in een groep brengt hechtere relaties tot stand en bevordert gevoelens van liefde en sociale steun in ieder lid van de familie. Wie wil daar nu niet voor kiezen?

Bouwen op land dat al in eigendom is, is een perfecte manier om geld te besparen. Denk er maar eens over na: geen hypotheek betekent dat je meer kunt investeren in het bouwen of renoveren. En wanneer er meer familieleden kunnen werken is er ook meer gezamenlijk inkomen voor het gemeenschappelijk huishouden en de boodschappen. Lees mee en kom erachter dat wonen in een meer-generatie-huishouden op allerlei manieren geld bespaart.