Prachtige make-over van een flat

De kleine ruimte is gescheiden in verschillende zones met stuk voor stuk een eigen functie. Hier zien we de slaapzone die echt aanvoelt als een aparte slaapkamer. Dat komt door de boekenkast die de woon- en slaapzone van elkaar scheidt. Deze kamer is gezellig gemaakt met allerlei leuke accessoires en decoraties. Links zien we de grijze gordijnen die voor een goede ambiance zorgen en de sfeer van een slaapvertrek oproepen. Boven het bed zien we een plankje met snuisterijen en persoonlijke spullen. Rechts daarvan zorgt het raam voor licht en frisse lucht. Zo wordt slapen in deze zone wel heel ontspannend.