Een familiehuis met een vrolijke stijl

De vloer, de retromeubels en de lichte kleuren zijn een duidelijk terugkerend thema in deze flat. In deze slaapkamer is er gekozen voor een lichtgrijze kleur op de wanden, dit zorgt voor een rustgevend gevoel, wit is dan toch iets te intens. Meerdere kunstwerken sieren de muur en zorgen ook in dit vertrek voor een creatieve twist. Erg mooi en handig zijn de bedlampjes, even lekker lezen in bed is wat de bewoners graag doen.