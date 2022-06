Het perfecte voorbeeld van eengezinswoning

De ideale woning bestaat niet. Ieder individu en ieder gezin heeft zo zijn of haar eigen woonwensen en ook het financiële plaatje speelt altijd een grote rol mee. Dat neemt niet weg dat heel veel woningen voor een grote groep mensen voldoen aan een ideaalbeeld. Bij homify proberen we jou dan ook elke keer weer zulke projecten te laten zien. Het huis waar we ons nu in gaan verdiepen is zo’n perfect voorbeeld van een eengezinswoning. En het leuke is dat die nog niet echt bestaat! Voor jou is het dus mogelijk om dit huis als uitgangspunt te nemen als je van plan bent een nieuw huis te gaan bouwen. Je kunt alles nog naar je eigen wensen aanpassen. Benieuwd geworden naar dit huis? We gaan dit project van de Poolse architecten van Archipelag eens goed bekijken.