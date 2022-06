Mediterraanse tuinideeën om in de winter te overdenken

De herfst staat voor de deur en de winter zal snel volgen ( hoewel dit laatste seizoen al lang niet meer zo koud is als het vroeger was, maar niets is zo veranderlijk als het weer) in deze donkere periode, die ook veel licht en gezelligheid in zich geborgen houdt, is het wel fijn om alvast voor het volgende voorjaar enkele mediterraanse tuinideeën te overdenken. De herfst en winter zijn de seizoenen waarin we dromen over de zomervakantie van het volgende jaar, we plannen deze ook vaak in deze periode en leven er naar toe. Waarom dan niet alvast mediterraanse tuinideeën voor volgend jaar overwegen? Juist, dat kan best! Dus vandaag geven we je een aantal leuke en inspirerende mediterraanse tuinideeën waarmee je op een eenvoudige wijze een prachtig tuinontwerp kunt maken. Kijk met ons mee en laat je verrassen. Be creative!