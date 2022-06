Bungalow voor het hele gezin

Vanuit dit perspectief ligt de nadruk op de specifieke kenmerken van deze bungalow: het dak met een glazen piramide die voor nog meer daglicht in het interieur zorgt. In de middag schijnt de zon naar binnen, maar in de avond kun je genieten van een sterrenhemel. De koepel heeft een dubbele beglazing van veiligheidsglas, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat hagelstenen door de ramen naar binnenvallen: alles valt keurig in de dakgoot. Rechts zien we de keuken en de eettafel, deze zijn al net zo strak als het plafond. Ze matchen perfect en maken zo het interieur tot een eenheid; het lijkt wel alsof je in futuristische wereld beland bent. Als je gaat voor een halve prefabwoning, zoals deze bungalow, dan bespaar je veel bouwtijd in vergelijking met een klassieke woning. Qua duurzaamheid zijn deze typen evenwaardig, maar als het aankomt op de keuzevrijheid bij de inrichting van je woning, dan legt het klassieke type het vaak af tegen het nieuwe. We werpen nog een laatste blik in deze bungalow om vervolgens verder te gaan naar een nieuw project.

