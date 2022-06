Een vrolijke, kleurige woning om van te dromen

Deze woonkamer ziet er uitnodigend uit. Verschillende meubels en accessoires zorgen voor een bonte look: de gele salontafel is een echte eye-catcher, net zoals de opvallende rode bank en de vintage stoelen. Aan de wand achter de bank zien we de boekenkast hangen waarin de lievelingsboeken van de bewoners staan, klaar om van de plank geplukt te worden voor een avondje leesplezier. Let ook even op de hanglamp, die is gemaakt van de trommel van een oude wasmachine. Trouwens, nu we hier even staan valt het op dat veel meubels hier een gerecycled uiterlijk hebben, deze look valt onder de DIY- of shabby-stijl. Het leuke van deze stijl is dat je heel gemakkelijk vondsten van de rommelmarkt (stoelen, accessoires), al dan niet een beetje opgekapt, aan je interieur kan toevoegen. Het effect is leuk en creatief. Vaak kost het nauwelijks iets om ze aan te schaffen. Meer inspirerende DIY-trends vind je hier.