Een moderne woning in een prachtige omgeving

In het zuiden van Frankrijk vonden we een modernistisch huis met een bijzondere kubusvorm. Het pand wordt gekenmerkt door strakke vormen, rechte lijnen en een eenvoudig ontwerp. We vinden het een icoon binnen de stedenlijke omgeving. Deze woning is met een doel gebouwd: om comfort te bieden zodat de bewoners optimaal kunnen genieten van de zee. De enige regels die hier gelden zijn dat je ontspanning moet zoeken en plezier moet maken. Kijk met ons mee naar deze prachtige woning aan zee die ontworpen is door architect Christian Fares. Be inspired!