De renovatie van een sfeervolle boerderij

In dit ideabook nemen we je mee naar een project dat alles heeft om je enthousiast te maken. Het brengt de landelijke sfeer samen met de koele looks van de industriële stijl. Dit project is vakkundig uitgevoerd door architectenbureau Joep van Os. We gaan samen een tour door een oude boerderij maken, maar dan wel één die volkomen getransformeerd is tot luxe woning. Rondkijken in dit pand is een feest, want er is veel mooi design in de woning te zien. Ook de omgeving van de woning is prachtig. Kijk gewoon even met ons mee en laat je inspireren.