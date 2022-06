Een fascinerend sfeervol interieur in een oud huis

Verbouwen van een oud huis is één stap, het inrichten is vaak nog veel moeilijker. Welke stijl er gehanteerd gaat worden is de meest ingewikkelde vraag. En stel je dan eens voor dat dit huis is een prachtig pittoresk Spaans bergdorpje gelegen is. Misschien worden de keuzes door deze ligging wel veel beperkter of zal dat juist niet zo zijn? We weten in ieder geval nu al dat jij je zult verbazen over de inrichting van dit huis. Laten we snel eens gaan kijken hoe het werk van de architecten van Dom er uit is komen te zien.