Huishoudelijke klussen die je mooi en gelukkig maken!

Iedereen kent de geur van pas gemaaid gras. Het roept herinneringen op aan vroeger. Toen de voetbalvelden nog uit echt gras bestonden en elke tuin een mooi groen tapijt had. Van de geur die vrijkomt na het maaien van gras worden we blij, ontspannen en vrolijk. Heb je geen gras of is gras maaien niet je grootste hobby. De geur van gras kun je ook kopen in een flesje. Zo profiteer je wel van de voordelen maar hoef je zelf niet de tuin in.