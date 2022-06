Schitterend gelegen moderne villa met unieke zwembaden

Moderne architectuur op afgelegen plekken kan vaak een schitterend plaatje opleveren. En dat geldt dan ook zeker voor het project dat we nu gaan bekijken. We moeten echter een heel end reizen om deze villa te kunnen bekijken, hij is namelijk gelegen in de binnenlanden van Colombia. Als je na een lange reis op deze plek zou arriveren dan wil je bijna niet weer weg. En het valt niet te ontkennen dat de bijzondere zwembaden daar ook wel een beetje voor zorgen. En voor de verandering bekijken we dit project niet vanuit het oogpunt van architectuur, maar we bekijken vooral het werk van de lichtdesigners van Lighten.