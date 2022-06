Voor en Na: landelijke ruïne wordt bijzonder onderkomen

Een heel erg oud huis opknappen, is vaak een ontzettend leuke opgave. Maar in sommige gevallen kan een zwaar vervallen huis juist een bepaalde charme uitstralen. In het geval van een verbouwing of restauratie is het dan ook vaak zonde om dat karakteristieke element helemaal weg te halen. De juiste architect verstaat de kunst van een restauratie in stijl dan ook erg goed. In dit geval is de oude sfeer behouden gebleven en is aangevuld op een zeer unieke landelijke en tegelijk ook minimalistische manier. Vind je het moeilijk om je daar een voorstelling van te maken? De beelden van dit huis, dat volgens de plannen van de Portugese experts van Atelier do Corvo verbouwd is, laten zien wat we met die bijzondere sfeer bedoelen.