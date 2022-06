Stijlvolle trappen voor thuis maken sfeer

In veel huizen is de trap een overgangsgebied tussen beneden en boven. Maar we zien tegenwoordig een nieuw elan in de architectuur. De trap is langzaam verheven tot kunstwerk met een bijzondere plek in het interieur. Dit is niet voor niets, want de sfeer in de woning wordt voor een groot deel bepaald door dit element. Deze stijlvolle, sculpturale trap zorgt voor een luxe sfeer in huis en zorgt voor een rustgevende, elitaire (in de goede en smaakvolle zin van het woord) ambiance waarin je kunt genieten van het beste van heden en verleden, waarbij de beton look op de wand iets van nu en de stijlvolle trap en kroonluchter (hoewel een moderne versie, maar daarmee niet een modern verschijnsel) die iets van het verleden is. Heden en verleden vormen hier een tijdloze look.