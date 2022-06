Designs voor bakstenen muren

Rauw, stoer en industrieel. Bakstenen zijn niet alleen geschikt voor buitenmuren, een bakstenen muur of vloer geeft een kamer of leefruimte vaak net dat extra beetje pit. Omdat een bakstenen muur of vloer in vrijwel in iedere ruimte van een huis past, is het een ideaal materiaal om mee te experimenteren. In dit ideabook worden daarom tien verschillende bakstenen designs besproken, zowel ruw als landelijk, zowel in eetkamers als in badkamers.