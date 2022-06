Voor en Na: een nieuw leven voor een oude loods

Bij homify nemen we vaak een kijkje bij bestaande woningen en laten je vervolgens zien hoe een verbouwing of herinrichting een huis verfraaid heeft. In dit geval is het ietsje anders, want de oorspronkelijke functie van dit bouwwerk heeft niets met wonen te maken. Het is namelijk een oude loods! De voormalige opslagruimte is echter een schitterende woning geworden. Dit is een schitterend voorbeeld van de innovatieve en creatieve inslag die vaak bij Japanse architecten te zien is. We bekijken eerst enkele afbeeldingen van de oude situatie en gaan daarna het huis bekijken.