Een eigenzinnig appartement

Het eetgedeelte is comfortabel ingericht met een eettafel en lichtgewicht stoelen. De chique kroonluchter geeft een unieke twist aan deze ruimte. De geometrische vorm van de tafel past precies bij de hedendaagse interieurtrends. Het grote raam zorgt voor een overvloedige toevoer van daglicht. Echt een plek om van een ontbijt te genieten. Het eigentijdse tapijt fungeert als een natuurlijke afbakening tussen de eetruimte en de woonkamer. Een gezellige sofa, ook in het wit, is de plek om uit te rusten van een lange werkdag. Er is ook ruimte voor vermaak; de televisie is gemakkelijk vanaf de bank te zien. Om ruimte te besparen is deze aan de muur gehangen. Superstrak en efficiënt!

De salontafel is gemaakt van transparant acryl en geeft een moderne twist aan de kamer. Deze tafel is licht en bijzonder sterk. De vaas met bloemen zorgt voor de natuurlijke touch in de woonkamer. Je ziet dat het niet moeilijk is om een mooie, moderne setting te creëren met relatief eenvoudige middelen.