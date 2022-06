De badkamer op de begane grond laat ook een prachtig spel van schaduwpatronen op de muren zien. Deze ruimte vormt het centrum van de woning en alle kamers op de begane grond komen er op uit. We voelen ons er direct thuis en zijn dan ook niet verbaasd te horen dat de bewoners hier dagelijks hun rust pakken. Als je in deze ruimte bent heb je echt het idee in een professionele spa te zijn. Het ontbreekt de bewoners hier aan niets. Relaxen in bad, dat zich rechts bevindt, is een van de fijnste dingen die je hier kunt doen. Links zien we de grote spiegel waarvoor je dagelijks je schoonheidsrituelen kunt uitvoeren. Deze badkamer is ook zeer geschikt om je heel even terug te trekken om je op te frissen. En laten we hier ook vooral het daglicht niet vergeten, want we bezoeken tenslotte een huis gemaakt van licht. Boven het badgedeelte zien we houten latjes, daarachter zien we al weer een lichtopening in het plafond waardoor je overdag kunt genieten van het zonlicht en in de avond van de sterrenhemel.

We nemen afscheid van dit bijzondere huis om verder te gaan naar een ander project. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.

