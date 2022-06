Voor en Na: het ontstaan van een eigentijds appartement

De hokkerige indeling van dit huis was in de oude situatie een nadeel, maar bood voor een nieuwe inrichting heel veel mogelijkheden. Neem nou deze muur: op een hele leuke wijze zijn aan beide zijden doorgangen gecreëerd. Wel is het natuurlijk in zo’n geval (zeker ook bij de weggebroken muur midden in de woonkamer!) belangrijk dat een professional een ontwerp heeft gemaakt en zorgt dat er geen draagmuren of andere belangrijke constructieonderdelen verdwijnen. Ga dus nooit zonder enige voorkennis zelf aan het slopen, je weet namelijk nooit wat je allemaal kunt vernielen.