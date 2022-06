90 vierkante meter woongenot in een schitterende woning

Het is niet makkelijk om dit appartement te overtreffen. De looks zijn modern, maar hier en daar zien we ook traditioneel Portugees design. Wat deze ruimte echt speciaal maakt is de aandacht voor comfort die er uitspreekt. Dit is een kamer voor quality time tijdens een heerlijk diner of een goed gesprek. Even een boek lezen of gewoon tv-kijken kan natuurlijk ook. Samen met een interieurexpert of architect ontwerp je al snel je lang gedroomde woonkamer.