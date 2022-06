Voor en Na: nieuwe gevel, nieuwe keuken en nieuwe badkamer

De gele kleur is gebleven, maar onderscheidt zich door een iets andere tint van het huis van de buren. Deze kleur is natuurlijk een kwestie van smaak en is in Duitsland wat vaker te vinden dan hier in Nederland. Het zorgt in ieder geval voor een opvallende woning. En ook de tuin is nu weer een plekje waar je graag met mooi weer wilt zitten.