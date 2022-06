Voor en Na: van gedateerd onderkomen tot fantastisch ruim appartement

Als je op homify een volger bent van de Voor en Na’s, dan zie je vast met grote regelmaat een appartement in een Aziatisch land voorbijkomen. In de grote steden zijn veel projecten te vinden die ons een prachtig inkijkje geven in de verandering van gedateerde of vervallen onderkomens en die in prachtige appartementen zijn veranderd. Elke keer blijf je je weer verbazen over deze prachtige transformaties. Zuid-Koreaanse interieurontwerpers zijn er ook deze keer weer in geslaagd om een prachtig appartement te realiseren. De rommelige en hokkige inrichting is verdwenen en er wordt nu weer schitterend recht gedaan aan dit mooie huis.