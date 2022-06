Oude burgemeesterswoning krijgt luxe update

Aan de voorzijde van het huis vonden we een verouderde look. Het huis was zogezegd toe aan een frisse update die de woning weer bewoonbaar zou maken volgens de hedendaagse wooneisen. Natuurlijk zou een verbouwing/update niet alleen de bewoonbaarheid verbeteren, maar ook het prestige van het huis in de buurt. Gelukkig heet het architectenbureau, waar we het vandaag over hebben, niet voor niets Superdutch, want ze hebben werkelijk schitterende resultaten geboekt. Deze zullen we zo direct gaan bekijken.