10 moderne meubelstukken voor in de serre

Wie houdt er niet van een serre? Deze zonovergoten kamer waar het altijd warm, licht, droog en groen is combineert het beste van binnen en buiten. Ooit waren serres, toen nog beter bekend als wintertuinen, voorbehouden aan koningen, die dure glazen huizen lieten aanleggen om het hele jaar door exotische planten in te laten groeien. Tegenwoordig kunnen echter steeds meer mensen zich deze luxe veroorloven. De serre is dan ook al decennia lang immens populair. Voor deze ruimte, die het midden houdt tussen een tuin en een woonkamer, is een apart type meubel nodig. Het meest bekende voorbeeld is de rieten of rotan stoel met kussens op de zitting en de rugleuning. Op dit basisontwerp bestaan talloze variaties, maar er zijn ook interessante alternatieven. De beste serre meubels combineren het beste van tuinmeubelen en luxe woonkamermeubelen. Doe hier inspiratie op voor modern en trendy serre meubilair.