Met een vloerkleed kan je het verschil maken

Om zo lang mogelijk van je vloerkleed te kunnen genieten is het vanzelfsprekend van belang om deze goed te onderhouden. Daarbij is stofzuigen van groot belang, zeker bij vloerkleden met een hoge pool. Ook is het van belang om vlekken meteen te verwijderen zodat deze er niet dieper ingaan zitten. Bij natte of vloeibare vlekken is het van belang deze eerst droog te deppen en niet meteen beginnen met schrobben. Dan maak je het vaak nog erger. Na het droog deppen kun je kiezen voor een vlekkenverwijderaar. En tot slot is het aan te raden om je vloerkleed zo nu en dan te draaien. Omdat je vaak over bepaalde delen van het vloerkleed vaker loopt dan over andere delen, Slijt die daar sneller. Dus als je het vloerkleed draait, verdeel je de schade. Hetzelfde geldt voor als je banken of stoelen op het vloerkleed zet. Als je het vloerkleed draait, zullen er niet op een plek afdrukken komen.