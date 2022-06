Woongeluk in een semi-vrijstaande woning

Een van de meest verwaarloosde gebieden in moderne woningen is vaak de hal. Veel mensen weten niet dat deze ruimte door gasten vaak als het visitekaartje van de woning gezien wordt. In deze woning is dat wel anders. Hier vormt de houten vloer een mooie natuurlijke ondergrond waarop de rest van het interieur vormgegeven kan worden. Links houdt de trap de transparantie in stand die we in deze hal als prettig ervaren hebben toen we zo even geleden de woning binnenstapten. Rechts zien we een trap naar beneden, met daarnaast een wand die mooi gedecoreerd is met fotolijstjes, dat is echt een leuke manier om sfeer te geven aan je hal.