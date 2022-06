Comfortabel leven op slechts 33 vierkante meter

We kunnen wel stellen dat er een grote creatieve durf voor nodige is om een badkamer als deze te bedenken en te realiseren. Het is ook echt wel een palet voor de liefhebber; als je bijzonder veel van de kleur rood houdt dan kom je met deze badkamer ook echt goed aan je trekken. Het sanitair is natuurlijk gewoon wit, want dat steekt lekker af bij het rood. Als je aankomt in deze hof in Milaan waar deze woning te vinden is, dan verwacht je niet in een dergelijk modern woonpaleis te belanden met zoveel ruimtelijkheid. Een slimme indeling maakt dat je zelfs groots kunt wonen in een woning van 33 vierkante meter. Met deze laatste blik op bad- en slaapkamer nemen we afscheid van het appartement. Blijf ons volgen voor de nieuwste woonideeën en interieurtrends.

Deze gevels zijn helemaal top!