Authentiek versus Modern- een droomwoning

Een hangmat voor het plafond is een bijzonder gewaagde en niet vaak geziene designoplossing, maar we snappen wel waarom de bewoners gekozen hebben voor deze inrichting van hun woning. Het idee is natuurlijk dat de fantasie geprikkeld wordt, van de volwassenen en ook van de kinderen. Vooral de laatsten zijn dol op deze hangmat. Ook qua lichtval is dit idee een ware vondst. En het bijzondere is dat je er ook heerlijk op kunt liggen, want deze hangmat is echt veilig te gebruiken.

We zien niet vaak dergelijke woning waarin een authentieke vormgeving gemixt wordt met een moderne twist. Wanneer we er wel een tegenkomen zijn we natuurlijk extra enthousiast. Daarom vonden we het erg leuk om je deze woning te laten zien. We werpen nog een laatste blik op deze schitterende woning om daarna verder te gaan naar het volgende project.

