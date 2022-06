6 geweldige decoratie ideeën voor je tuin

Op een tuin die je in een keer kan overzien raak je snel uitgekeken. Veel interessanter is het om een tuin spannend te maken zoals in de tuin op de foto is gedaan. Met een pad dat leidt naar een standbeeld in de verte. Samen met de opening in de haag nodigen ze je uit om op onderzoek uit te gaan.

Je kunt je tuin ook spannender maken door verschillende ruimtes te creëren. Plaats bijvoorbeeld een hoge heester of kleine boom in de border van je tuin. Of scherm het terras achterin de tuin af met een laag muurtje.